الوداد يخسر أووك والمترجي

أثبتت الكشوفات التي خضع إليها بديع أووك، لاعب الوداد، الأربعاء الماضي، عقب إصابته في مباراة أولمبيك خريبكة، لحساب منافسات كأس العرش، أنه يعاني تمزقا عضليا، سيبعده شهرين.

وأرجع مصدر طبي الإصابة إلى عدم خضوع اللاعب لعملية التسخين قبل مشاركته في المباراة، علما أنه كان يعاني إصابة بسيطة، فيمات تعذر على زهير المترجي مرافقة الفريق إلى خريبكة بسبب المرض.

وعبرت الجماهير الودادية عن استيائها من المردود الذي قدمه فريقها أمام أولمبيك خريبكة، رغم فوزه بهدف لصفر، وحملت المسؤولية إلى اختيارات المدرب فوزي البنزرتي.

وسجل صلاح الدين السعيدي هدف الوداد في الدقيقة 82.

نور الدين الكرف