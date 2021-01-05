منتخب اليد يستعد لبطولة العالم

الحنفي: اللجنة المنظمة فرضت علينا إجراءات صارمة

يتوجه المنتخب الوطني لكرة اليد إلى تركيا السبت المقبل، للدخول في تجمع إعدادي، استعدادا لبطولة العالم المقرر إجراؤها بمصر في الفترة بين 14 و31 يناير الجاري.

ويخوض المنتخب الوطني، الذي استقبله الوزير عثمان الفردوس، تجمعا إعداديا بتركيا إلى غاية 13 يناير، حيث يجري أربع مباريات إعدادية، اثنتان أمام المنتخب التركي الأول، ومثلهما أمام ناديين من الدوري التركي الممتاز، قبل التوجه مباشرة إلى القاهرة، لخوض المباراة الأولى أمام نظيره الجزائري.

وأكد العدلي الحنفي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، في تصريح لـ»الصباح»، أن الغاية من المشاركة في بطولة العالم بمصر، التحضير للبطولة الإفريقية المقرر إجراؤها بالعيون في مارس المقبل.

وأضاف الحنفي أن جامعة اليد ارتأت تحضير المنتخب الوطني للبطولة الإفريقية، من بوابة كأس العالم، بالنظر إلى الإكراهات التي واجهتها، بسبب جائحة «كورونا»، ولصعوبة المنافسة في هذه التظاهرة العالمية، بعد أن أوقعت القرعة المغرب في مجموعة صعبة، إلى جانب المنتخبين القويين البرتغالي والإسلندي.

وقال الحنفي إن المنتخب الوطني يتشكل من أربعة لاعبين من فئة الفتيان، ومثلهما من فئة الشباب، وذلك من أجل تحضير منتخب قوي للاستحقاقات المقبلة، ضمنها بطولة إفريقيا المقرر إجراؤها بالعيون في مارس المقبل.

وأوضح الحنفي أن اللجنة المنظمة وضعت شروطا صارمة خلال بطولة العالم، الشيء الذي دفع جامعة اليد إلى تحديد بعثة المنتخب الوطني في 25 فردا، ضمنهم 19 لاعبا، دون أن يكون هناك رئيس في الوفد.

وصرح الحنفي أن اللجنة المنظمة فرضت على جميع الوفود أداء 350 أورو مصاريف الفندق لكل فرد، إضافة إلى التزام كل وفد بالتنقل بين الفندق والقاعة الرياضية طيلة مدة إقامته، وفي حال وجود أي فرد من أفراده خارج هذين الفضاءين سيطرد من مصر.

ص . م