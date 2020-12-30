“ضاية الرومي” … دعوة لمعانقة الطبيعة

على بعد 15 كلم من مدينة الخميسات وساعة زمنية من الرباط، تشكل “ضاية الرومي” بحيرة طبيعية خلابة بمناظر آسرة تحث الزوار على الانفلات من قيود الحياة اليومية والاقتراب من الطبيعة والذات.

هذا الموقع الساحر، الذي يتراوح عمقه ما بين 15 و20 متر، يدخل ضمن أجمل البحيرات الطبيعية السياحية بالمغرب، والذي يتيح لزواره فرصة التأمل والاستمتاع بمناظره الخلابة، فضلا عن تنوع غطائه النباتي وأصنافه الحيوانية.

يتعلق الأمر بفضاء استثنائي لمزاولة أنشطة مائية، أو التنزه على الأقدام في محيط البحيرة والأراضي المجاورة، وصيد الأسماك أو النزهة مع العائلة أو الأصدقاء، إلى جانب القيام بجولات لاكتشاف جمال المنطقة وغاباتها المجاورة.

يبرز المهدي بنشقرون، المدير العام لنادي “دار الضاية” المحاذي لبحيرة ضاية الرومي أن هذا الفضاء، الذي تهيمن عليه تلال مخضرة، يبلغ ارتفاعها 500 متر وتمتد على مساحة تناهز 96 هكتارا، تشكل بيئة حيوية هامة وأحد أجمل المواقع الطبيعية بالمغرب.

ولاحظ مدير النادي أن ضاية الرومي تمتلك بالفعل كافة المؤهلات لتصبح وجهة إيكولوجية بامتياز، مشيرا إلى أن الموقع يتسم بالفضاء الغابوي ومناظره الطبيعية الاستثنائية، إلى جانب تنوع غطائه النباتي الذي يضم حوالي 35 صنفا نباتيا على ضفاف الجداول والبحيرة.