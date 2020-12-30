أزيد من 215 مليون درهم لتطوير العرض المدرسي بجهة الرباط

خصصت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة حوالي 215 مليون و500 ألف درهم لتطوير وتنويع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج، وذلك ضمن برنامج العمل برسم سنة 2021.

وحسب برنامج عمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة لسنة 2021، الذي قدمه مدير الأكاديمية، محمد أضرضور، خلال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية المنعقدة أمس الثلاثاء بالخميسات، حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، فإن مشروع تنويع العرض المدرسي يهم بناء 18 مؤسسة تعليمية جديدة بالجهة خلال سنة 2021، وإجراء عدد من التوسيعات لحجرات مدرسية.

ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، ببناء ست مدارس ابتدائية، ومدرستين جماعاتيتين، وخمس ثانويات تأهيلية، وخمس ثانويات إعدادية، فيما سيشمل عدد التوسيعات 140 حجرة مدرسية، مبرزا أن هذه الإحداثات تندرج في إطار تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين، وذلك من أجل تحقيق إلزامية الولوج للتعليم المدرسي بالنسبة للفئة العمرية من 5 إلى 16 سنة.

(و م ع)