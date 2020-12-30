آيت الطالب : تفتيش 56 مصحة 8 منها مخصصة لمرضى كورونا

أفاد خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أمس (الثلاثاء) بالرباط، أن عمليات التفتيش والمراقبة التي باشرتها مصالح المفتشية العامة للوزارة شملت 56 مصحة، 8 منها تتكفل بمرضى (كوفيد-19).

وأوضح آيت الطالب، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تجاوزات المصحات الخاصة”، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن بعض المصحات المراقبة، والموزعة على عدة جهات بالمملكة، كانت موضوع شكايات وتجاوزات تم الوقوف عليها، تتعلق بعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها.

وأضاف أنه على إثر ذلك، تمت إحالة تقارير لجان المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي ألزمت المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها، بدون سند قانوني لفائدة المؤمنيين المتضررين من المخالفات، فضلا عن توقيف العمل بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهيئات المكلفة بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض والأطباء والمؤسسات.

وأكد آيت الطالب أنه، نظرا لهذه الظرفية الاستثنائية، تم إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى (كوفيد-19) بالمصحات الخاصة، تكون من المفتشية العامة لوزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وهيئات الأطباء والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، مع اقتراح الإجراءات والقرارت اللازمة للتصدي للتجاوزات التي تم رصدها.

(و م ع)