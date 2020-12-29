انتفاضة دكالة ضد زيان

تنسيقية حزبه بالجديدة المكونة من 23 دائرة ترفض التحكم والشبيبة تعلن الحراك

تمردت تنسيقية «الحزب المغربي الحر» المكونة من 23 دائرة على محمد زيان المنسق الوطني، رافضة القرار غير الحكيم المتخذ من قبله بطرد عضوين في المجلس السياسي.

وأوضح بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن فروع الدوائر المذكورة انضمت إلى الحركة التصحيحية» منددا بقرار طرد القياديين البارزين في الحزب أنوار بوجمعة وإسحاق شارية. ومن جهتها لم تتقبل منظمة الشباب الليبرالي، الذراع الشبابي للحزب المغربي الحر، مغامرات محمد زيان، منسقه الوطني، وأعلنت للرأي العام، في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه، أنها التحقت بالحركة التصحيحية واستعدادها للمشاركة الفعالة في أشغال المجلس السياسي المزمع انعقاده اليوم السبت.

وأوضح البلاغ المذكور أن القرار اتخذ بعد مناقشات واجتماعات عن بعد، مع كافة مناضلات ومناضلي المنظمة وأعضاء مكتبها، لتدارس المشاكل التنظيمية داخل الحزب، ترجيحا لكفة الحفاظ على وحدة الحزب ومستقبله.

ولم يجد زيان في مواجهة شعارات ضد الفساد والاستبداد، رفعت من قبل أعضاء حركة التصحيح، غير إشعال فتيل «البلطجة» لنسف طريق التنسيقية الوطنية لإصلاح «الحزب المغربي الحر»، الذي أصبح في نظرهم على شفا الانهيار بسبب افتعال معارك، وتحويل الحزب إلى حديقة خلفية لمكتب محاماة، والدخول في معارك مشبوهة. وأفادت مصادر من الحزب وقوع تصرفات صادرة عن مجموعة من «البلطجية» الذين لا يمتون بأي علاقة بالحزب، تم استقطابهم بمبالغ مالية من قبل أعضاء بالمجلس السياسي، للدفاع عن المنسق الوطني وتشويه سمعة أعضاء آخرين الحركة التصحيحية وكل من انتقد التصرفات الأحادية الصادرة عن التنسيقية الوطنية.

وكشف أعضاء مجلس الإنقاذ عن تفاصيل مخطط لتلغيم الحزب، في محاولة لنسفه بواسطة بلاغات صادرة عن هياكل وتنظيمات تدعي زورا تمثيلها للحزب في بعض الجماعات والفروع، للتهجم وإيذاء مناضلين خالفوا توجهات معينة داخل التنظيم، وهو ما يعتبر ، في نظرهم «تطورا خطيرا في تدبير الخلافات بين المناضلين».

ياسين قُطيب