“الأولى” تتخلى عن سهرة “البوناني”

ستكون “بيست أوف” من “نجوم الأولى” وشهادات فنانين عن بعد

ساهم تفشي وباء كورونا في اتخاذ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون قرار التخلي عن إنجاز سهرة خاصة باستقبال السنة الميلادية الجديدة، إذ سيكون مشاهدو قناة “الأولى” على موعد مع متابعة سهرة عبارة عن أقوى لحظات برنامج المنوعات “نجوم الأولى”.

وبعد أن دأبت قناة “الأولى” على تقديم تصور جديد كل سنة لسهرة رأس السنة ومحاولة الابتعاد عن طابع النمطية والسعي إلى تقديم ما يكون في مستوى تطلعات مشاهديها، فقد اضطرتها الظروف الحالية في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، إلى الاستعانة بالأرشيف باختيار باقة من الأغاني، التي سبق أن قدمها فنانون حلوا ضيوفا على برنامج “نجوم الأولى” من تقديم مريم قصيري وإعداد محمد السعودي.

وسيكون مشاهدو “الأولى” مع حفل عبارة عن “بيست أوف” لبرنامج المنوعات، والذي سيتواصل بثه على مدار ثلاث ساعات، كما سيغلب عليه طابع الأغنية الشعبية، التي تعد الأكثر طلبا من قبل شريحة واسعة من المتابعين.

وستتخلل سهرة “البيست أوف” مجموعة من شهادات الفنانين الذين سيقدمونها عن بعد، إذ تولى طاقم البرنامج تصويرها سواء من خلال التنقل إلى منازل العديد من الوجوه الفنية المعروفة أو من خلال توضيب مقاطع فيديو سجلها الفنانون المقيمون خارج أرض الوطن، مثل الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي، المقيم بإسبانيا والفنان رابح ماري واري، المقيم ببلجيكا.

وسيقدم مجموعة من الفنانين الذين اشتهروا بأداء أنماط غنائية متنوعة تهانيهم لمشاهدي “الأولى” بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، التي تتزامن مع ظروف استثنائية في ظل تفشي جائحة كورونا.

ومن بين الفنانين الشعبيين الذين وقع الاختيار عليهم لبث أعمالهم ضمن سهرة “البيست أوف” الفنان حجيب وعبد الله الداودي وولد الحوات وخالد البوعزاوي وخديجة البيضاوية وإكرام العبدية وسعيد الصنهاجي، إلى جانب نجوم الأغنية الأمازيغية (الأطلس، والريف، وسوس) وهم على التوالي الشريفة ورابح ماري واري ومجموعة إمغران.

وستكون الأغنية الحسانية حاضرة ضمن سهرة “البيست أوفّ” من خلال مشاركة الفنانة سعيدة شرف، إلى جانب الأغنية العصرية، التي سيؤدي قطعا منها بدر سلطان وحاتم عمور وحسناء زلاغ.

أمينة كندي