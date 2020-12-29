العثماني يمدح وزراء السيادة!

حذر الباقين من التكاسل وانتقد عرقلة الإصلاحات بمبرر كورونا

رفع سعد الدين العثماني، في سابقة من نوعها، من شأن عمل أربعة وزراء «سيادة»، في اجتماع المجلس الحكومي، المنعقد مساء أول أمس (الخميس) بالرباط، جراء عملهم البارز، طيلة جائحة كورونا، مقارنة مع باقي زملائهم الذين لم يذكر أسماء قطاعاتهم الوزارية.

وخص رئيس الحكومة بالذكر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة، لانخراطهم القوي والدائم، مع باقي القطاعات الوزارية، لتوفير جميع الإمكانيات لإنجاح ورش محاربة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والمالية، مؤكدا استعداد البلاد لبدء حملة التلقيح التي وضعت لها كل الوسائل اللوجستيكية، وتم تجريب خطط العمل لتفادي أي طارئ.

ودعا العثماني إلى مزيد من التعبئة الجماعية للتقليل من تأثيرات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا وعلى مختلف المستويات، وهو ما يقتضي استمرار التنسيق الدائم بين القطاعات الحكومية في الأوراش الأفقية، مع مواصلة الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها البلاد، وهو رد غير مباشر لدفع وزراء إلى تصحيح أخطائهم التي ارتكبوها لغياب التنسيق القطاعي فيما بينهم على مستويات عدة، إذ يحضر مثلا كل وزير مشروع قانون خاص بإصلاح قطاع معين، ويتخذ قرارات انفرادية دون استشارة زميله، بل هناك من يتوصل بمرسوم زميله، بيوم واحد قبل انعقاد المجلس الحكومي، لا يترك له الوقت لمناقشته لتفادي تضارب الاختصاصات التي ظهرت سابقا بين وزراء، وبين وزراء ومندوبين سامين.

وحذر العثماني الوزراء من التكاسل، أو التقاعس، معتبرا أن جائحة «كوفيد 19»، ليست مبررا لتوقيف الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها، سواء التي وضعت في البرنامج الحكومي، وحازت من خلالها الحكومة على ثقة البرلمان، أو تلك المستجدة التي فرضتها طوارئ المواجهة الوبائية، حاثا أعضاء الحكومة على الاستمرار فيها، إلى جانب الحرص على التعبئة الوطنية، التي أوصى بها جلالة الملك محمد السادس، الحكومة، وجميع القوى الوطنية الشعبية والمدنية، التي لها أيضا أدوار تتمثل في التوعية والتحسيس وفي التواصل وفي الوقاية من الجائحة.

أ. أ