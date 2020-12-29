أيت الطالب: اقتناء 65 مليون جرعة لقاح

أعلن خالد أيت الطالب، وزير الصحة، أن المغرب اقتنى 65 مليون جرعة من اللقاحين المضادين لفيروس كورونا، وكشف عن هذا الخبر، أثناء تقديمه عرضا بالمجلس الحكومي، أول أمس (الخميس)، إذ سيتم تطعيم 25 مليون مغربي على مراحل.

وأكد الوزير أن الحملة الوطنية للتلقيح بلغت مراحل متقدمة جدا توجت بإجراء تداريب ميدانية عمت كل المحطات المعدة لاحتضان عملية تلقيح المواطنين، بهدف تدريب الأطر المعبأة في عملية التلقيح، وتفادي العوائق التي قد تحدث خلال تفعيل البرنامج الوطني للحملة.

وفي إطار الاستعدادات الجارية لبدء حملة التلقيح، أشار وزير الصحة إلى الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها على جميع المستويات الوطنية، والجهوية، وكذا الإقليمية دون إغفال الدور المهم للشركاء خاصة، وزارة الداخلية التي تقوم إلى جانب وزارة الصحة بعمل دؤوب في هذا المجال.

وكما تم الإعلان عن ذلك في بلاغ للديوان الملكي، يضيف الوزير، سيتم تلقيح المواطنين بشكل تدريجي ومجاني، ضمن حملة وطنية تشمل كل ربوع المملكة ستعطى فيها الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، من عاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بمنظومة التربية والتكوين والأشخاص المسنين والفئات الهشة، وذلك قبل توسيعها لتشمل باقي المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، والتي بلغت مراحل متقدمة جدا، توجت بإجراء تداريب ميدانية، عمت كل المحطات المعدة لاحتضان عملية تلقيح المواطنين، التي تمت مراعاة عوامل عدة في تحديدها أهمها القرب من المواطنين، دون إغفال الحرص على استمرار الخدمات الصحية الأخرى.

وتطرق وزير الصحة إلى الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها على جميع المستويات الوطنية والجهوية وكذا الإقليمية، دون إغفال الدور المهم للشركاء خاصة وزارة الداخلية التي تقوم الى جانب وزارة الصحة بعمل دؤوب استعدادا لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء «كوفيد 19».

وتمت تعبئة الموارد البشرية بكافة فئاتها سواء منها التابعة للقطاع العمومي، أو القطاع الخاص، دون إغفال موارد بشرية تابعة لكليات الطب ومعاهد تكوين الممرضين.

أحمد الأرقام