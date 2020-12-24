العثماني: الحكومة مجندة وراء الملك

جدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التأكيد أن الحكومة مجندة بشكل دائم وراء الملك محمد السادس في جميع المبادرات التي يقودها خدمة للمصالح العليا للبلاد.

وقال العثماني، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة اليوم (الخميس)، إن قضية وحدتنا الوطنية والترابية شهدت تحولات كبيرة، خصوصا بعد الإعلان الرئاسي الأمريكي الذي يعترف بمغربية الصحراء، مشددا على أن الحاجة ملحة وضرورية ومتجددة للتعبئة الوطنية حول قضيتنا الوطنية وحول مختلف قضايا المملكة التي تباشرها، سواء الداخلية من قبيل التنمية والعدالة الاجتماعية وغيرهما، أو الخارجية.

وبعد أن نوّه بالمسار المتفرد والخاص الذي تتميز به المملكة وديبلوماسيتها الخارجية، والذي يحق لنا الافتخار به، حسب قوله، ذكر رئيس الحكومة بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتي أكد من خلالها مرة أخرى ثوابت المغرب في دعم القضية الفلسطينية وفي دعم الطابع الخاص والإسلامي للمدينة المقدسة وللمسجد الأقصى.

وأشار رئيس الحكومة إلى عزم الملك الدعوة إلى انعقاد الدورة الواحدة والعشرين للجنة القدس، وإعادة هيكلة وإعطاء نفس جديد لبيت مال القدس لدعم السكان الفلسطينيين للمدينة المقدسة على مختلف المستويات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وهو ما يعكس مرة أخرى حرصه على القيام بدوره المتواصل، في دعم القدس الشريف والمقدسيين، بوصفه رئيس لجنة القدس.