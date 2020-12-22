مختبر ألماني: قادرون على توفير لقاح للفيروس الجديد خلال 6 أسابيع

أعلن أحد مدراء مختبر بيونتيك الألماني، أوغور شاهين، أن المختبر الذي طور مع شركة “فايزر” الأميركية أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيصه في عدد من دول العالم، قادر على توفير لقاح جديد “خلال ستة أسابيع” في حال تحول الفيروس كما حصل في بريطانيا.

وأوضح أغور شاهين، في مؤتمر صحافي في ماينز (غرب ألمانيا) غداة إعطاء السلطات الأوروبية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي، “نحن قادرون تقنيا على إنتاج لقاح جديد خلال ستة أسابيع”، مضيفا “بإمكاننا البدء مباشرة بتصميم لقاح يحاكي تماما التحو ل الجديد” للفيروس.

ويأتي ذلك، بعدما أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنه لا دليل على أن لقاح “فايزر بيونتيك”، لن يكون فاعلا ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وكانت شركة “بيونتيك” قد توقعت أنها ستزود دول الاتحاد الأوروبي بـ 12.5 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية العام، مشيرة إلى أنها تدرس جميع الاحتمالات لتوسيع إنتاجها قدر الإمكان.