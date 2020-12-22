تسجيل 2646 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2646 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2791 حالة شفاء، و30 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 420 ألف و648 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 382 ألف و925 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7030 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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