منظمة الصحة: لا دليل على أن سلالة كورونا الجديدة تنتشر بسهولة أكبر

نفى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا وجود أدلة قاطعة على أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي انتشرت في بريطانيا وعدد من الدول، سريعة الانتشار أو تسبب أمراضا أخطر، داعيا إلى التوسع في عمليات التلقيح لأنها تقلل من انتشار الفيروس .

وأفاد المكتب الإقليمي للمنظمة اليوم الثلاثاء، بأن “كل الفيروسات تتغير مع الوقت، ومازلنا ندرس هذه الطفرة وغيرها وأثرها على الصحة العامة”، مضيفا أن “الأدلة الحالية ليست قاطعة على أن السلالة الجديدة تنتشر بسهولة أكبر، أو تسبب أمراضا أخطر، أو سيكون لها تأثير على فعالية الاختبارات واللقاحات”.

وتابع مكتب منظمة الصحة العالمية أنه “لا أدلة حتى الآن على تغير استجابة الأجسام المضادة أو فعالية اللقاح تجاه السلالة الجديدة”.

كما حثت المنظمة على التوسع في عمليات التلقيح، وقال المكتب الإقليمي إن “التوسع في تطعيم الأشخاص سيقلل من انتشار الفيروس ومن احتمالية حدوث طفرات وتغيرات جديدة”.

يذكر أن السلطات البريطانية أعلنت مؤخرا عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا، وأعلنت أنها أسرع انتشارا بنسبة قد تصل إلى 70 بالمائة.