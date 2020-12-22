الوفد الأمريكي – الإسرائيلي يحل بالمملكة

حل وفد أمريكي – اسرائيلي، من مستوى عال، بعد زوال اليوم الثلاثاء، بمطار الرباط-سلا، في زيارة للمغرب. ويترأس الوفد الأمريكي – الإسرائيلي، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد السادس يوم 10 دجنبر الجاري، مع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أعلن خلاله ترامب القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بسيادة المملكة التامة والكاملة على صحرائه.