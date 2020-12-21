منظمة الصحة: السلالة الجديدة لكورونا “ليست خارج السيطرة”

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، التي ظهرت بالمملكة المتحدة، “ليست خارج السيطرة”، داعية إلى تطبيق الإجراءات الصحية التي أثبتت فاعليتها.

وقال المسؤول عن الحالات الصحية الطارئة في المنظمة، مايكل راين، في ندوة صحافية، “سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز إلى حد بعيد عتبة 1,5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء، وتمكنا من السيطرة عليها. بناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة”.

وأضاف راين “على الرغم من أن الفيروس بات أكثر فاعلية إلى حد ما على صعيد الانتشار، إلا أنه يمكن وقفه”، مؤكدا أن “الإجراءات المعمول بها حاليا أثبتت فاعليتها، ويتعين علينا مواصلة القيام بما قمنا به” حتى الآن.

وأغلقت دول عدة، منذ أمس الأحد، حدودها أمام الوافدين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا حيث ظهرت السلالة الجديدة ل(كوفيد-19).

جدير بالذكر أن دول عديدة في أوروبا عززت إجراءاتها لاحتواء الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك السلالة الجديدة، لا سيما مع اقتراب عيد الميلاد ورأس السنة.