تسجيل 3345 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4249 حالة شفاء، و65 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 391 ألف و529 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 345 ألف و934 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6492 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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