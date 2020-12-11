170 فيلا للبيع في مزاد

أعلنت وزارة البيئة في ناميبيا عن عرض 170 فيلا للبيع في مزاد علني بسبب الجفاف وزيادة أعدادها بشكل بات يشكل خطرا على البشر. وذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن عملية البيع تأتي بعد زيادة الهجمات، التي شنتها الأفيال على الأراضي الزراعية للسكان، والصيد الجائر الذي تتعرض له. وسيجري بيع الأفيال “المهددة بالانقراض” لأي شخص في ناميبيا أو خارجها يمكنه الوفاء بمعايير تربيتها، والتي تشمل مرافق الحجر الصحي وشهادة بوجود سياج للمكان الذي سيتم فيه الاحتفاظ بالأفيال. وبحسب التقرير، ينبغي على المشترين الأجانب، الذين تمت دعوتهم لتقديم العطاءات، تقديم دليل بالحصول على تصريح من سلطات دولهم للاحتفاظ بهذه الأفيال.

نجاح زراعة الفجل في الفضاء

تمكن رواد الفضاء من زراعة الفجل على متن محطة الفضاء الدولية في خطوة عملاقة نحو الزراعة في ظل غياب الجاذبية الأرضية. وحصدت رائدة الفضاء كيت روبينز 20 ثمرة من نبات الفجل على متن محطة الفضاء الدولية.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن نبات الفجل المزروع في الفضاء سينضم إلى قائمة طويلة من المنتجات، التي تمكن رواد الفضاء من استزراعها على متن محطة الفضاء الدولية. وتضم القائمة الحالية الخس الروماني الأحمر والخس الأخضر والملفوف الصيني والعدس والخردل، وفقا لتقارير إعلامية.

وقالت نيكول دوفور، مديرة برنامج بلانت هابيتات في مركز كينيدي للفضاء، في بيان صحفي “لقد عملت على المشروع منذ البداية، وكل محصول جديد يمكننا زراعته يمثل لي فرحة كبيرة لأن ما نتعلمه سيساعد وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على إرسال رواد فضاء إلى المريخ وإعادتهم بأمان”.

خاتم مرصع بـ 12 ألف ماسة

دخل خاتم على شكل زهرة مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة، إلى موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية. ويفخر صانع هذه الجوهرة، وهو صائغ هندي في الخامسة والعشرين من العمر، بالخاتم لدرجة رفض طرحه للبيع. وتضم هذه الجوهرة المسماة “ذي ماريغولد – خاتم الازدهار”، 12 ألفا و638 ماسة وتزن 165 غراما. وقال الصائغ هاريش بانسال من ولاية أوتار براديش في شمال الهند، إن الجوهرة “مريحة ويمكن حملها بسهولة”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ورأى هذا “المشروع الحلم” النور قبل عامين حينما كان يدرس تصميم المجوهرات في مدينة سورات في غرب الهند المصنفة من أبرز مواقع صناعة الماس في الهند.