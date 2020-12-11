نجلاء في “لؤلؤ”

كشفت النجمة نجلاء بدر أنها ستنتهي من تصوير مشاهدها بمسلسل “لؤلؤ” الأسبوع الجاري، وهو عمل مكون من 45 حلقة، من تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام، وبطولة مي عمر وأحمد زاهر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل. يذكر أن نجلاء بدر انتهت منذ أيام قليلة من تصوير مشاهدها في فيلم “سوق الرجالة”. والعمل مأخوذ عن المجموعة القصصية ‏”سوق العرسان”، وهو من تأليف علاء سليمان وبطولة باسم سمرة، وأحمد وفيق، وانتصار.

هيفاء في “خيانة عهد”

أكد المنتج جمال العدل أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انضمت إلى فريق عمل مسلسل النجمة يسرا الجديد بعنوان “خيانة عهد” من إنتاج شركة “العدل غروب”. ومسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وخالد أنور وتيام مصطفى قمر، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.