تتويج فيلم لبناني بالبيضاء

كشفت إدارة مهرجان كازا السينمائي الدولي للهجرة والاندماج، نهاية الأسبوع الماضي، عن نتائج الدورة بتتويج الفيلم اللبناني “سلسلة اختفاءات وعلاقات غير مريحة” لمخرجه حسين إبراهيم، الذي حاز الجائزة الكبرى.

وعرفت المسابقة الدولية للأفلام القصيرة تتويج الفيلم المغربي/الهنغاري “إكاروس” (12 د) لسناء العلاوي، الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، والفيلم المغربي “الدار البيضاء ابنتي” (13 د) لعماد الزواغي، الذي توج بجائزة السيناريو.

وترأست المخرجة المغربية مليكة الزايري لجنة تحكيم دورة المهرجان التي جرت فعالياتها على منصات رقمية، إلى جانب بوشتى المشروح المخرج والباحث وعبد الإله زيراط المخرج وأستاذ التعليم الفني.

وجدير بالإشارة أن مسابقة الدورة الثالثة لهذا المهرجان السينمائي تميزت بمشاركة 14 فيلما، فإلى جانب الأفلام المتوجة بالجوائز الثلاث، تبارت على الجوائز نفسها الأفلام التالية: “تعصب” (12 د) لمحمد الميسي (روسيا/المغرب)، “الزيارة” (30 د) لعمرو علي (سوريا)، “صدكة” (15 د) لأمال بن قاسيمي (الجزائر)، “جراح الماضي” (14 د) لحسن أمجوض (المغرب)، “هناك أجمل” (11 د) لحسنين الهاني (العراق)، “حب في بلاد اللجوء” (19 د) لمحمد السعدي (المغرب)، “نروح ما نوليش” (24 د) للرايح بن دريس (الجزائر)، “فانسان قبل منتصف النهار” (18 د) لغيوم مانغي (فرنسا)، “أغنية البجعة” (18 د) ليزيد القادري (المغرب)، “في الطريق إلى الجنة” (16 د) لعبد الإله العمري (كندا/ المغرب)، “ياسر” (14 د) لإياد جبار (العراق).

عزيز المجدوب