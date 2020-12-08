علاج كورونا … الرباطيون تائهون

مصابون لم يجدوا الدواء ومصحات تفرض شروطا تعجيزية لاستقبال المرضى

“مرضى كورونا كان ليهم الشان، أما دابا حتى واحد ما كيديها فيهم، منهم لمرضهم”، هذا ما قاله سفيان، مصاب ب”كورونا”، عانى الويلات بعدما اكتشف أنه يحمل الفيروس، وأنه عاجز، عن الحصول على الدواء. معاناة الرجل، هي المعاناة ذاتها التي يعيشها الكثير من الرباطيين، بعدما “هزات” وزارة الصحة “يديها”، وتخلت عن مرضى كوفيد 19، في انتظار توفير اللقاح لجل المغاربة.



فين الدوا؟

بدأت معاناة سفيان، مباشرة بعدما ظهرت عليه بعض أعراض الإصابة بفيروس “كورونا”. ففي الوقت الذي فقد فيه حاستي الشم والذوق، تأكد أن الأعراض الأخرى التي كان يعانيها منذ أيام، لها علاقة بالإصابة بالوباء، إلا أنه اختار أن يقوم بالتحاليل لقطع الشك باليقين.

لم يكن من السهل على سفيان إجراء التحاليل على نفقة الدولة، إذ اضطر إلى الاستعانة بخدمات مختبر طبي خاص، لتظهر النتيجة إيجابية. في تلك اللحظة، فكر في الاتصال بوزارة الصحة، من أجل الحصول على بعض التوضيحات، إلا أن الرجل الذي رد على اتصاله، طلب منه انتظار اتصال آخر من الوزارة لإخباره بالخطوات التي عليه اتخاذها للاستفادة من العلاج.

انتظر سفيان ساعات طويلة، دون أن يتلقى أي اتصال. مر اليوم الأول، والوزارة لم تتصل به، والخطير في الأمر، أنه بدأ يشعر بأن وضعيته تتدهور أكثر فأكثر. وفي اليوم الثاني بعد ظهور النتيجة، اضطر سفيان إلى دخول متاهة الحصول على العلاج.

لم يكن من الممكن أن يقصد سفيان عيادة طبية من أجل استشارة الطبيب وإعطائه لائحة الأدوية التي عليه الاعتماد عليها للتخلص من هذا الفيروس، سيما أنه من الممكن أن يكون السبب في نقل العدوى إلى أشخاص آخرين، وفي الوقت ذاته، لم يقو على انتظار اتصال الوزارة، فقرر التوجه إلى أقرب صيدلية والحصول على الأدوية التي توصف لمرضى “كوفيد 19″، وهناك كانت المفاجأة الأكبر.

“لم يكن من الممكن الحصول على جل الأدوية التي توصف لمرضى كورونا، إذ أغلبها غير متوفر”، يقول سفيان قبل أن يضيف أن “فيتامين س” والزنك، من العملات النادرة، والتي لا يمكن الحصول عليها بسهولة، مسترسلا “الوزارة تخلت عن المرضى، وفي الوقت الذي يضطر فيه المريض إلى علاج نفسه بنفسه، لا يجد الأدوية”.



جشع مصحات

“لم يحالفنا الحظ في إيجاد سرير لوالدي في مستشفى عمومي بالرباط لعلاج مضاعفات “كورونا”، فاضطررنا إلى نقله إلى مصحة خاصة، وهناك بدأت معاناة أخرى”، يقول ابن مصاب بكورونا أسلم الروح إلى ربها، قبل أيام، قبل أن يضيف أنه فوجئ بجشع المصحة الخاصة، بسبب الشروط التعجيزية التي فرضتها لاستقبال والده.

يقول الابن إن العائلة كانت مضطرة إلى الرضوخ لشروط المصحة، ووضعت شيكا على سبيل الضمان قيمته 60 ألف درهم، حتى توافق على إدخاله إلى غرفة الإنعاش، سيما أن وضعيته الصحية كانت تتطلب ذلك، إلا أنها فوجئت بأنه لم يستفد من الخدمات الصحية، لإنقاذه، وظل مرميا في إحدى الغرف، دون مساعدة.

وأوضح الابن في حديثه مع “الصباح”، أن أسرة الفقيد وافقت على شروط المصحة وابتزازها، سيما أنها كانت مضطرة إلى ذلك، بسبب غياب البديل وامتلاء المستشفيات العمومية بالمرضى، قبل أن يضيف أنه رغم كل ذلك، لم يتلق المريض العناية الضرورية، و”رمي” في إحدى الغرف، وليس في غرفة الإنعاش، ما أزم وضعه الصحي، فمات بعد ساعات قليلة من دخول المصحة.

وما زاد الطينة بلة، على حد تعبيره، أنه في الوقت الذي احتاج فيه المريض إلى التنفس الاصطناعي، فوجئت العائلة بأن المصحة لا تتوفر على قنينات الأوكسجين، وهو ما دفع أفرادها إلى التساؤل عن مصير المرضى داخل مصحات لا تتوفر فيها أبسط أدوات الإنعاش لإنقاذ مرضى “كوفيد 19”.

إيمان رضيف