العلاج المنزلي … معاناة نفسية ومادية

تحاليل الدم والفحوصات بالأشعة والأدوية وطبيب خاص مقابل 600 درهم

كانت الأعراض الأولى لمرض إسماعيل شبيهة بالزكام، لكن وضعه الصحي كان يزداد سوءا، ليتضح بعد خضوعه للتحاليل المخبرية أنه مصاب بفيروس “كورونا” المستجد.

يحكي إسماعيل أنه كان ضمن عشرين شخصا يشتغلون في إحدى الشركات، الذين جاءت نتائج خضوعهم لتحاليل الفيروس جميعها إيجابية، ليبدأ كل واحد منهم رحلة العلاج في منزله.

لم يكن الأمر سهلا بالنسبة إلى إسماعيل، الذي أخبر على الفور أشقاءه ووالديه المتقدمين في السن بضرورة خضوعهم بدورهم لتحاليل الكشف، لكن لحسن حظهم ثبت خلوهم من الفيروس.

“تزامن تدهور وضعي الصحي مع عطلة نهاية الأسبوع ما اضطرني لزيارة طبيب خاص وتلقي العلاج على نفقتي”، يحكي إسماعيل، مضيفا أن حالته كانت تتطلب السرعة، بدلا من الانتظار إلى غاية بداية الأسبوع حتى تتحمل إدارة شركته مصاريف إجراء التحاليل وغيرها، كما أكدت لهم من قبل.

وكان من الضروري خضوع إسماعيل لتحاليل أخرى منها تحاليل الدم والفحوصات بواسطة الأشعة، التي أكد له طبيبه المعالج أنها تمت بهدف الوقاية من أي مضاعفات وأنه في وضعية تسمح له بالعلاج في منزله وليس من الضروري دخوله أي مصحة أو التوجه نحو مستشفى عمومي.

“أكد لي الطبيب المعالج أن وضعي لا يتطلب استعمال دواء الكلوروكين”، يقول إسماعيل، موضحا أنه اكتفى بوصفة طبية تضمنت أدوية الزنك وفيتامينات منها فيتامين “س”.

قضى إسماعيل أيام العلاج بغرفته في الحجر الصحي وحيدا في منزله يتواصل فقط مع أفراد عائلته عبر الهاتف أو عبر التطبيق الفوري “واتساب” أو الكاميرا للاطمئنان على صحته، كما كان يصد كل محاولات والدته لولوج غرفته.

“لم تتقبل والدتي أن أظل وحيدا في غرفتي، إذ كانت ترغب في الاطمئنان على صحتي، لكن من شدة خوفي عليها من العدوى، هددتها بالانتقال لقضاء الحجر الصحي في منزل أحد أصدقائي”، يقول إسماعيل الذي أقنع والدته بصعوبة كبيرة. كما كان يخفي ألمه ومعاناته عنها خوفا على صحتها وأيضا على كل أفراد أسرته.

“كنت أشعر بعياء شديد وتعب وفي الوقت نفسه أخشى أن تنتقل عدوى الفيروس إلى أفراد عائلتي رغم الحذر الشديد والاحتياطات الوقائية من خلال التعقيم والتنظيم المتواصل طيلة اليوم”، يحكي إسماعيل، الذي كان يتألم في صمت، حين ترتفع درجة حرارته، ويشعر بضيق في التنفس ونوبة سعال.

كانت الحالة الصحية لإسماعيل تسوء أحيانا، حين يصبح تنفسه صعبا، مما اضطره إلى التنقل إلى أقرب مستشفى، لكنه لم يجد سريرا، مما جعله يلجأ إلى خدمات طبيب خاص، يتصل به كلما أحس بنوبة ضيق تنفس، ليسعفه في منزله، مقابل 600 درهم كل مرة.

أكد إسماعيل أن معاناته لم تكن نفسية وصحية فقط، بل همت كذلك الجانب المالي، إذ اقتنى أدوية الزنك وفيتامين “سي” لكل أفراد عائلته، ووجد صعوبة في إيجادها في الصيدليات، كما نصحهم باستعمالها بشكل يومي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى خضوعه لنظام غذائي متوازن طيلة فترة العلاج بالمنزل بهدف تقوية جهاز المناعة.

أمينة كندي