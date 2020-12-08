معاناة مرضى كورونا بالمستشفيات … لطفي: أزمة حكامة

> عرت جائحة كورونا عجز المنظومة الصحية. ما هو تشخيصكم لمعاناة المرضى بالمستشفيات العمومية؟

> عرت الجائحة حقيقة المنظومة الصحية الوطنية، التي لم تفلح في إخفائها بعض شعارات صناع القرار الحكومي، من قبيل ضعف وهشاشة نظام الرعاية الصحية الوطنية، ومحدودية قدرات النظام الصحي في التعامل مع الأزمات الطارئة، في مواجهة تهديدات الجائحة بالتدخل الطبي المبكر لتوفير العلاج لكافة المصابين.

وما ينشر يوميا على صفحات الجرائد وغياب نظام الرصد ومكافحة الأمراض والأوبئة والوقاية منها، وما يتعرض له المواطنون من صعوبات في ولوج العلاج في المستشفيات العمومية، دليل على عجز نظام الرعاية الصحية عن أداء أدواره في الوقاية والعلاج.

فأغلب مستشفياتنا العمومية تعيش أزمة إمكانيات حكامة، ولم يتبق بها إلا العاملون الصحيون يخوضون معركة شرسة ضد الفيروس بوسائل ضعيفة .

> أمام عجز المستشفيات عن إيواء جميع المصابين، اضطر المرضى إلى متابعة العلاج في البيوت. كيف تقيمون البروتوكول المنزلي؟

> إن المؤشرات في ارتفاع مخيف، خاصة مع تزايد نسبة الوفيات إلى ما يقارب 6 آلاف حالة، فيما توجد إلى حدود الاثنين الماضي، أزيد من 1036 حالة في وحدات الإنعاش والعناية المركزة، منها 88 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. إن التحدي الذي تواجهه المستشفيات العمومية، هو عدم قدرتها على تلبية الطلب على أسرة وحدة العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي، خاصة في المدن الكبرى، إن المشكل بالمستشفيات العمومية، يتجاوز قلة الأطر الطبية والتمريضية المتخصصة، وتوفير العلاج المناسب للمرضى، دون إبطاء، ليشمل النقص في إمدادات الأدوية المطلوبة. والنتيجة، هي رفض استقبال العديد من المرضى بالمستشفيات.

> انتقلت فضائح الإهمال إلى مواقع التواصل الاجتماعي، في غياب أي ردع للسلطات الحكومية. أي دور للبرلمان في تحريك لجن التقصي والتحقيق في هذه الفضائح؟

> إن ما يتم الترويج له عبر وسائط التواصل الاجتماعي من إهمال وممارسات مخجلة تعرض لها المرضى وأسرهم في عدة مستشفيات ومصحات خاصة، يعكس حقيقة واقع أزمة فساد في قطاع الصحة. ولا يقتصر الأمر على إهمال المرضى وحرمانهم من الحق في العلاج والدواء، أو على أخطاء طبية تسببت في مضاعفات صحية أو عاهات مستديمة أو وفاة …، بل أيضا على سوء استغلال المسؤولين لسلطاتهم للكسب بطرق غير مشروعة، أو نهب الموارد اللازمة لقطاع الصحة العمومي، الهزيلة أصلا، عبر صفقات موجهة، أو في رفع أسعار خدمات صحية بشكل غير قانوني أو تزوير فواتير العلاج. لذلك كان من الضروري المساءلة والمحاسبة من قبل المؤسسة التشريعية التي لها سلطة مراقبة السلطة التنفيذية عبر آليات دستورية، منها إحداث لجان تقصي الحقائق، لكن حتى هده الآلية لم يعد لها مفعول في الوقت الحالي، بل غالبا ما يتم اللجوء إليها في إطار حسابات سياسية، وتجاهل ملفات وفضائح الحقيقية.

أجرى الحوار: برحو بوزياني

*رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة