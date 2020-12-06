توتر بين محامين وشركة للتأمين

أطلق محامون حملة مقاطعة شركة تأمين، والدعوة إلى عدم التعاقد معها، بشأن كل ما تقدمه من خدمات تخص مجال التأمينات بصفة عامة.

وتأتي هذه الحملة، حسب محامين، بعد ارتفاع عدد حالات لجوء الشركة لتقديم شكايات ضد زبنائها وضحايا حوادث السير، أو الأمراض المهنية، الذين يتقدمون بدعاوى التعويض عن هذه الحوادث ضدها، بحجة انعدام مادية الحادثة التي غالبا ما تلجأ إليها شركة التأمين المذكورة للتملص من التزاماتها العقدية.

ووصل إصرار شركة التأمين هذه على مواصلة حربها على الضحايا لدرجة تقديم شكايات بالتزوير ضد الخبراء المكلفين، من قبل المحاكم من أجل إنجاز التقارير المتطلبة قانونا لتجهيز ملفات التعويض، بل إن هذه الشركة وصل بها اجتهادها إلى الطعن في وثائق صادرة عن النقباء، تتعلق بالوضع المادي للمحامين ضحايا حوادث السير، وإلى تقديم شكايات بالتزوير، أو باستعمال وثائق مزورة ضد المحامين لمناسبة الدفاع عن مصالحهم بهذا الخصوص.

وعبر المحامون من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قلقهم «إزاء هذه الظاهرة الغريبة التي تضرب في العمق كل الضوابط التي تحكم فلسفة التأمين والضمان، و ترفع شعار الجشع المادي، الذي بات الهم الوحيد لهذه الشركة في علاقتها بزبنائها، وبضحايا حوادث الشغل والسير».

يوسف الساكت