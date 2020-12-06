“ليدك” تستعد لموسم الأمطار

أطلقت شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء بالبيضاء “ليدك”، حملة تنظيف كبيرة، تزامنا مع موسم التساقطات المطرية بالبيضاء، إذ واصلت تعبئة فرقها، من خلال تقوية عمليات التنظيف اليدوي والآلي لمنشآت تطهير السائل، وزيادة طاقة التطهير المائي. وحرصت الشركة طيلة فترات السنة، على السير الجيد لأزيد من 6400 كيلومتر، من شبكات التطهير السائل، وأنجزت الكثير من التدابير الوقائية لصيانة المنشآت، وتقوية قدرة تحويل نظام تجميع المياه العادمة والمطرية.

وبالإضافة إلى البرنامج الـسنوي، القائم على تتبع وتنظيف وإصلاح وتجديد قنوات الصرف الصحي، أنجزت هذه الفرق بمختلف مواقع المجال الترابي للمديريات الجهوية التابعة للشركة، عمليات تشمل مراقبة وتنظيف جميع المنشآت النوعية، (محطات التعلية، مزيلات الرمل، مصارف العواصف، أحواض ضبط مياه الأمطار، المنافذ البحرية، حواجز و بالوعات…)، وكذا المراقبة المتلفزة أو المباشرة لقنوات تجميع المياه لتحديد الاختلالات، وتخطيط عمليات التجديد، والتنظيف اليدوي والآلي للقنوات الرئيسية، ومنشآت استقبال المياه المطرية (حواجز، بالوعات).

وفي إطار نشاطها القائم على الصيانة الوقائية، قامت “ليدك” بمراقبة أكثر من 255 كيلومترا، وتنقية ما يفوق 446 كيلومترا من شبكات التطهير السائل، ما مكن من استخراج أكثر من 27 ألف طن من الترسبات المتراكمة في الشبكة والمنشآت، أي ما يعادل حمولة 900 شاحنة كبيرة.

وخصصت الشركة المفوض لها القيام بهذه العملية، مجموعة من الآليات والتجهيزات، التي تساعد على إنجاح جميع تدخلات الفرق الميدانية، إذ عبأت خلال التساقطات المطرية، التي شهدتها المملكة الأسبوع الماضي، 358 عونا و233 وحدة آلية (17 شاحنة تطهير كبيرة، 19 شاحنة تطهير صغيرة، 58 مضخة، 132 عربة نقل كبيرة وصغيرة، 7 سيارات رباعية الدفع…).

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة التطهير السائل بالبيضاء، تتكون من شبكة طولها 6400 كيلومتر، ومحطتين للمعالجة القبلية للمياه العادمة، ومحطتين للتصفية، وقناتين بحريتين (بالعنق، 3,6 كيلومتر، والبرنوصي 2,2 كيلومترات)، و 152 محطة ضخ، و141 حوضا لتجميع مياه العواصف، تبلغ طاقتها الاستيعابية 1,17 مليون متر مكعب من المياه المطرية، إضافة إلى 25 محطة لقياس مستوى التساقطات المطرية، و61 محطة لمراقبة مياه الاستحمام بالشواطئ.

محمد بها