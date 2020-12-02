مطالب بالإسراع بتطبيق الترقية الداخلية لمستخدمي المطارات

الشامي قال إن عدم تجاوب الإدارة مع المطالب المشروعة سيراكم مشاكل إدارية في 2021

جدد إبراهيم الشامي، الكاتب العام الوطني النقابة الوطنية لمستخدمي المطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، التذكير بمطالب مستخدمي المطارات، عبر رسالة وجهت، أمس (الثلاثاء)، إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، تحثه على تسريع إعطاء التعليمات للمصالح المختصة قصد التطبيق الفعلي لمقتضيات المادة 18 من القانون الأساسي للمؤسسة المتعلقة بالترقية الداخلية.

وقال الشامي في كتابه الذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه، إن الترقية الداخلية تعتبر حقا مشروعا يضمنه القانون الأساسي للمؤسسة، مطالبا بتطبيقها على غرار باقي الحقوق التي أولاها المدير العام عناية خاصة وحرص على تفعيلها في موعدها.

وعبر الشامي عن أسفه لعدم تجاوب الإدارة مع الرسالة السابقة، التي مضى عليها أزيد من شهر، خصوصا الشق المتعلق بالإداريين والمهندسين والتقنيين والإطفائيين والدكاترة، الذين يتم تصنيفهم في “فئة الآخرون”، أو ينعتون بتسمية أخرى لا تليق بما يقدمونه من خدمات دليلة في سبيل رقي وتنمية المؤسسة.

وختم الشامي رسالته بدعوة المدير العام إلى إعطاء تعليماته للمصالح المعنية قصد التعاطي مع هذه المطالب المشروعة، بكل جدية من أجل تفعيل الترقية الداخلية لهذه السنة قبل انقضاء العام الجاري، والذي لم يبق منه إلا بضعة أيام، إذ أن عدم تفعيلها سيثير مشكلا إداريا لا محالة مع ما قد يترتب عنه من تداعيات على الترقية الداخلية المتعلقة بالسنة المقبلة.

المصطفى صفر