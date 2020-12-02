في سابقة عالمية: سنغافورة ترخص لبيع لحوم مخبرية

أعطت السلطات في سنغافورة الضوء الأخضر لتقديم لحم دجاج اصطناعي في مطاعم البلاد، ما يشكل سابقة عالمية، بحسب ما أفادت شركة (إيت جاست) الأمريكية المشرفة على هذا المشروع.

وأعلنت الشركة الناشئة (إيت جاست) التي تطور مشروع لحوم مخبرية تصنع من خلايا حيوانية، في بيان، أن وكالة الأمن الغذائي في سنغافورة أجازت بيع قطع الدجاج التي تصنعها في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، معتبرة أنه “إنجاز لقطاع الصناعة الغذائية في العالم”.

وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي للشركة، جوش تيتريك، إن “هذا الترخيص يعد فاتحة سلسلة من الإنجازات في سنغافورة وبلدان أخرى في العالم”.

وأكدت وكالة الأمن الغذائي في سنغافورة أن (إيت جاست) تقدمت بطلب تدقيق، مشيرة إلى أن الفحوص خلصت إلى أن منتجها قابل للاستهلاك بالكميات المتفق عليها، وسمح ببيعه في سنغافورة كأحد مكونات دجاج (الناغتز) الذي تصنعه الشركة.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للحوم بنسبة 70 في المائة بحلول 2050. وقد يساعد اللحم المخبري على تلبية الطلب المتزايد الذي يضطلع، بحسب العلماء، بدور في التغير المناخي.

وتدعم سنغافورة تطور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيات الزراعية والغذائية الجديدة. وقد اعتمدت وكالة الأمن الغذائي في البلاد آلية خاصة لاختبار المنتجات التجريبية قبل طرحها في الأسواق.