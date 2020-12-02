اعتقال داعشي بمكناس

اعتقلت عناصر المكتب المركزي الأبحاث القضائية (بسيج)، بمدينة مكناس، زوال اليوم (الأربعاء) داعشيا يشتبه في علاقته بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، بناء على معلومات دقيقة توصلت بها بتنسيق مع مصالح أمنية مختلفة.

واعتقل المتهم المزداد بفاس في 1982، بمنزل بحي بمدينة مكناس، أخضع للتفتيش الدقيق، قبل اقتياده زوالا إلى فاس لتفتيش منزل يقيم فيه بحي القدس بحي عوينات الحجاج بمقاطعة سايس.

ويتعلق الأمر ب”م. أ. ش”، فيما شهدت عملية تفتيش منزله بفاس حضورا أمنية كبيرا ضرب حزاما أمنية على المنزل قبل إدخال المتهم وتفتيش والعثور على محجوزات لم تعرف طبيعتها.

حميد الأبيض (فاس)