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تسجيل 4346 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4044 حالة شفاء، و70 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 364 ألف و190 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 314 ألف و237 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5985 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.
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