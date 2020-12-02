تسجيل 4346 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4044 حالة شفاء، و70 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 364 ألف و190 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 314 ألف و237 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5985 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

الدار البيضاء سطات +1314

الرباط سلا القنيطرة +942

سوس ماسة +583

مراكش أسفي +420

طنجة تطوان الحسيمة +401

العيون الساقية الحمراء +178

الشرق +124

كلميم واد نون +116

فاس مكناس +84

بني ملال خنيفرة +76

درعة تافيلالت +73

الداخلة وادي الذهب +35