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4178 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و5312 حالة شفاء، و80 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 340 ألف و684 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 289 ألف و808 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5619 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.
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