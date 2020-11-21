تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدار البيضاء الكبرى

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها على مستوى الدار البيضاء الكبرى (عمالتي الدار البيضاء والمحمدية وإقليمي النواصر ومديونة) وإقليمي برشيد وبنسليمان لمدة أربعة أسابيع أخرى، تبتدئ من يوم الأحد 22 نونبر الجاري على الساعة التاسعة ليلا، وفق ما أفاد به بلاغ للحكومة اليوم السبت.

وأكد البلاغ أنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المنصوص عليها في البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2020، وكذا على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا.

وأوضح المصدر نفسه أن هذه القرارات تأتي بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.