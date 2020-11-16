السفارة الفلسطينية بالجزائر تنفي تصريحات أوردتها صحيفة جزائرية حول الموقف الفلسطيني

نفت سفارة دولة فلسطين بالجزائر، اليوم الاثنين، التصريحات التي نسبتها صحيفة جزائرية، للسفير الفلسطيني بالجزائر، أمين مقبول، بخصوص موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية.

وقالت السفارة ، في بيان، نشرته بالجزائر العاصمة، إنها “فوجئت بنشر عنوان في صحيفة (الوسط) الجزائرية، يقول إن سفير فلسطين بالجزائر يتبرأ من تصريحات سفير فلسطين في المغرب”، الداعمة للوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح المصدر أن السفير أعرب عن الأمل في “أن تحل قضية الصحراء بين الإخوة في سلام وهدوء”، متمنيا “للشعبين الجزائري والمغربي التقدم والازدهار”.

وأضاف أن السفير الفلسطيني شدد “على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه لهذه القضية”.

وكانت سفارة فلسطين بالرباط قد جددت، يوم الجمعة الماضي، التأكيد على الموقف الثابت للسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يدافع عن وحدة المغرب وأمنه، والمساند لوحدته الترابية وجهوده في هذا الاتجاه، وطبقا لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.