تسجيل 5857 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 5857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و5744 حالة شفاء، و66 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 288 ألف و211 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 234 ألف و904 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4697 حالة.

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