214 شكاية أمام مفتشية العدل

بلغ عدد الشكايات التي توصلت بها المفتشية العامة لوزارة العدل، خلال السنة الجارية ما مجموعه 214 شكاية اتخذت بشأنها القرارات المناسبة، إضافة إلى 18 شكاية وتظلما من مؤسسة الوسيط، تمت معالجة 12 منها، وما تزال الأبحاث مستمرة بشأن الباقي، ويدخل ذلك ضمن البرنامج الذي اعتمدته وزارة العدل في 2020 لتنفيذ البرامج والأوراش التي تم فتحها من قبل، والتي تروم تخليق قطاع العدل، وتعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية، إذ أنجزت المفتشية العامة وإلى غاية 20 أكتوبر الماضي، عددا من مهام المراقبة والتفتيش، تمثلت في إجراء مهمة مراقبة أوراش البناء المتعثرة همت تسعة عشر مشروعا، كما قامت بمهمة مراقبة صفقات الحراسة والأمن والنظافة بالإدارة المركزية، وأنجزت أبحاثا في وقائع همت ست محاكم ابتدائية وهي المحمدية وأزيلال وتطوان والمدنية بالبيضاء والتجارية بالرباط وتنغير.

وذكر تقرير وزير العدل الذي قدمه أمام لجنة العدل والتشريع بالبرلمان أن الوزارة بتت في الشق المتعلق بالملفات التأديبية، التي تخص الموظفين إلى حدود 23 أكتوبر الماضي في عدد من الملفات المترتبة عن إخلالات مهنية أو متابعات قضائية، إذ بلغ عدد الملفات التأديبية المفتوحة بناء على متابعات قضائية 31 ملفا، وبلغ عدد الملفات التأديبية المفتوحة بناء على إخلالات مهنية ملفا واحدا، وصدرت بهذا الخصوص عقوبات تأديبية في حق ثمانية موظفين، تراوحت بين توبيخ وإنذار وحذف من لائحة الترقي، فيما اتخذت عقوبة الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية في حق خمسة موظفين.

كريمة مصلي