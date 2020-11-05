مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

– المحمدية : 31 ملم

– أسفي : 30 ملم

– النواصر : 26 ملم

– الدار البيضاء-أنفا : 20 ملم – الجديدة، بنسليمان : 15 ملم

– العرائش : 14 ملم

– إفران، سطات : 13 ملم

– فاس، خريبكة : 10 ملم

– الرباط – سلا : 9 ملم

– طنجة، الشاون : 8 ملم

– القنيطرة، تطوان، سيدي سليمان : 6 ملم

– تارودانت، الصويرة، ورزازات، مراكش، مكناس : 3 ملم

– الحسيمة، بني ملال، تازة : 2 ملم

– أكادير، ميدلت، وجدة، إنزكان، كلميم : أقل من ملمتر واحد