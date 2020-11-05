توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية بكل من الجنوب الشرقي والأطلس والشمال الغربي والسايس والريف. كما يحتمل نزول أمطار جد قليلة ومتفرقة محليا بسواحل المحيط الأطلسي الممتدة من الجديدة إلى الصويرة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، مع نزول بعض الثلوج بصفة محلية فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستهب الرياح قوية بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والساحل المتوسطي والريف والسايس والجنوب الشرقي وسواحل المحيط الأطلسي الواقعة شمال أكادير. كما سيلاحظ تناثر حبات من الغبار محليا بالنصف الشمالي للمملكة، فيما سيكون الطقس مستقرا على العموم مع سماء قليلة السحب بباقي جهات المملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 17 و21 درجة بجنوب البلاد، بينما ستكون ما بين 11 و18 درجة بباقي الأرجاء. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 27 و32 درجة بشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و23 درجة فيما تبقى من المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وما بين الجرف وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل، وسيبصح محليا هائجا إلى قوي الهيجان زوالا.