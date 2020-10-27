الرصد الوبائي … أكثر من 200 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2784 حالة شفاء، و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 200 ألف و733 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 168 ألف و168 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3445حالة.

الدار البيضاء سطات 1925

الرباط سلا القنيطرة 587

الشرق 422

سوس ماسة 288

طنجة تطوان الحسيمة 245

مراكش أسفي 154

بني ملال خنيفرة 125

فاس مكناس 70

درعة تافيلالت 60

العيون الساقية الحمراء 55

كلميم واد نون 50

الداخلة وادي الذهب 7