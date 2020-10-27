أخبار 24/24
الرصد الوبائي … أكثر من 200 ألف حالة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2784 حالة شفاء، و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 200 ألف و733 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 168 ألف و168 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3445حالة.
الدار البيضاء سطات 1925
الرباط سلا القنيطرة 587
الشرق 422
سوس ماسة 288
طنجة تطوان الحسيمة 245
مراكش أسفي 154
بني ملال خنيفرة 125
فاس مكناس 70
درعة تافيلالت 60
العيون الساقية الحمراء 55
كلميم واد نون 50
الداخلة وادي الذهب 7