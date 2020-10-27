كورونا يطال رئيس “فيفا”

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الثلاثاء، أن رئيسه السويسري جاني إنفانتينو مصاب بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) ، وقد وضع نفسه على الفور في العزل الصحي .

وأفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بلاغ له أن رئيسه البالغ من العمر 50 سنة “يعاني من عوارض خفيفة” وسيبقى في العزل الذاتي “لمدة عشرة أيام على الأقل”، مضيفا “أنه تم إبلاغ جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال برئيس فيفا خلال الأيام القليلة الماضية وطلب منهم اتخاذ الخطوات اللازمة”.

وتأتي إصابة رئيس “فيفا ” وسط موجة تفشي ثانية لفيروس “كوفيد-19” في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك سويسرا التي كانت من أقل دول القارة تضررا خلال الموجة الأولى، لكن الحالات الإيجابية ارتفعت حاليا ما دفعها إلى تعزيز الإجراءات اعتبارا من الأربعاء الماضي .