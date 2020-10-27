معايير جديدة لوكلاء سوق الجملة بطنجة

عمت حالة من الارتياح أوساط تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، إثر إنهاء اللجنة الإقليمية المكلفة باختيار وكلاء سوق الجملة الجديد، أشغالها بالطريقة التي لا يريدها تجار المناصب.

ولعبت توجيهات الوالي دورا حاسما في تجنب البيع والشراء في مناصب الوكلاء، التي كانت ستدر على البعض أكثر من 400 مليون، حيث دعا الجميع الى التقيد بضوابط الشفافية والموضوعية في دراسة ملفات المترشحين.

واستنادا إلى مصادر “الصباح”، فإن اللجنة التي عهد برئاستها إلى الكاتب العام للولاية، اعتمدت معايير واضحة للتنقيط، الأمر الذي أفرز نتائج موضوعية مطابقة للوثائق المضمنة بملف كل مترشح.

وما يؤكد صرامة المنهجية، التي اعتمدت في أشغال اللجنة، هو أن العديد من المترشحين تم إقصاؤهم، لأن ملفهم الإداري لم يكن مطابقا لما هو منصوص عليه في شروط المباراة، رغم أنهم تجار معروفون بسوق الجملة ويزاولون منذ سنوات طويلة.

وبالنظر لما أفرزته نتيجة مباراة اختيار وكلاء سوق الجملة الجديد، الذي سيتم افتتاحه في الأيام القليلة المقبلة، فإن جميع الفائزين الـ 17، هم من التجار المهنيين، والمشهود لهم بممارسة تجارة الخضر والفواكه بالجملة داخل فضاء السوق.

عبد الله الكوزي