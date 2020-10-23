عريس ينسى موضوع زواجه

تعرضت فتاة أسترالية لصدمة كبيرة بعد التحضير لحفل زفافها على مدار سبعة أشهر، حين أخبرها خطيبها بأنه لا يتذكر عرضه الزواج عليها من الأساس. ونشرت الفتاة قصتها عبر صفحتها على “فيسبوك”، طالبة نصيحة متابعيها حول كيفية التعامل مع الموقف المروع الذي تواجهه. ووفقا لموقع “نيوز 7” الأسترالي، أشارت الفتاة إلى أنها صدمت برد فعل خطيبها أثناء حديثها معه عن شراء فستان الزفاف، فضلا عن أنه لم يكتف بإخبارها بأنه “نسي طلبه الزواج منها” فحسب، بل أخبرها أيضا بأنه ليست لديه فكرة بشأن ارتباطهما. وقالت الفتاة إن خطيبها لم يقدم لها خاتم الخطوبة عندما تقدم بطلب يدها للزواج، لكنها لم تكترث للأمر.

علامة ثانية للحياة على “الزهرة”

عثر العلماء على الحمض الأميني “جلايسين” (هو الأصغر بين العشرين من الأحماض الأمينية التي توجد عادة في البروتينات) على كوكب الزهرة، والذي قد يشير إلى وجود الحياة على هذا الكوكب. وعثر العلماء على هذا الحمض الأميني باستخدام التلسكوب الموجود في صحراء أتاكاما، وكانت الإشارة أكثر وضوحا قرب خط الاستواء للكوكب، بينما لم يتم ملاحظتها قرب القطبين. ووفقا للعلماء، فإن الفيزياء الفلكية والكيميائية والحيوية تعتبر توليد “الجلايسين” من جزيئات بسيطة ذات أهمية كبيرة للتطور الكيميائي وأصل الحياة. وأشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يمكن أن يسير إلى وجود أشكال حياة مبكرة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة. وأعلن العلماء أنهم عثروا على غاز الفوسفين في سحب الكوكب، ما قد يشير إلى وجود حياة عليه.

طفلة عمرها 3 سنوات تقتل أباها

في حادثة صادمة، قتلت طفلة أمريكية عمرها 3 سنوات أباها بطلقة نارية في رأسه عن طريق الخطأ.

وكان الأب يقود السيارة وبجواره امرأة أخرى وفي المقعد الخلفي تجلس الطفلة وبجانبها رجل آخر. وكشفت التحقيقات أن الرجل الجالس بالمقعد الخلفي كان راكبا لتوصيله لمنزله، ومنح للطفلة مسدسا حقيقيا كي تلهو به، فوقعت الكارثة وأطلقت الرصاصة على رأس والدها. وعثرت الشرطة على جثة الأب غارقة في الدماء فيما تم القبض على الرجل المتسبب في الحادث بتهمة القتل الخطأ وحيازة سلاح غير شرعي.