كورونا يجتاح نجوم الرجاء

اجتاح فيروس كورونا مساء اليوم الاثنين، نجوم الرجاء الرياضي، ساعات قبل السفر لمصر لمواجهة الزمالك، بعد توصل إدارة النادي بنتائج تحاليل مخبرية، تؤكد إصابة محسن متولي وعبد الإله الحافظي وعمر العرجون وأنس جيرون.

وينضاف هؤلاء اللاعبين الأربعة، إلى أيوب نناح ومحمد زريدة، اللذين أعلن عن إصابتهما قبل مباراة الزمالك.

ومن المقرر أن يرتفع عدد اللاعبين الغائبين عن مباراة إياب نصف نهاية عصبة أبطال إفريقيا بالقاهرة، السبت المقبل، ليصبح جمال سلامي مدرب الفريق في ورطة حقيقية.