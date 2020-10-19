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أخبار 24/24

الرصد الوبائي ليوم الاثنين … 2117 حالة جديدة

منذ ساعتين
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2449 حالة شفاء، و48 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 175 ألف و749 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 146 ألف و421 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2976 حالة.

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