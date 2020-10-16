توضيحات من رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ

توصلت الصباح ببيان حقيقة من رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ، حول مقال بعنوان “ملايير دعم من جماعات فقيرة”، صدر في عددها 6339 بتاريخ الاثنين 12 أكتوبر الجاري، بالصفحة الأولى.

وأوضح رئيس الجماعة أن المقال تضمن مغالطات بخصوص دعم الجمعيات بالجماعة، ولهذه الأسباب وحرصا منا على تنوير الرأي العام، فإن المبلغ السنوي المرصود لدعم الجمعيات لا يرقى إلى ما جاء به صاحب المقال الذي لم يربط الاتصال بالمصالح الجماعية، إذ بلغ المعدل السنوي خلال 3 السنوات الأخيرة حوالي 1200000.00 درهم، وهو رقم جد ضعيف بالمقارنة مع تطلعات الجمعيات التنموية التي تستحق دعما اكبر حتى يتسنى لها المساهمة الفاعلة في تحسين ظروف عيش الساكنة. وزاد التوضيح أنه خلال سنة 2018 كان المبلغ855000 درهما و سنة 2019 كان المبلغ 220200 درهما، أما سنة 2020 فحدد المبلغ المصروف في 650000 درهم، ليكون المجموع خلال سنوات 2018 و 2019 و 2020 هو 3707000 درهم.

وأبرز رئيس الجماعة أن المقررات الجماعية، تتخذ وفق جدول للجمعيات النشيطة المصنفة حسب اختصاصها و بناء على اتفاقيات منجزة سلفا مع المجلس الجماعي وبناء على تقاريرها المالية المراجعة من طرف محاسبين، والتي توضع برفقة التقارير الأدبية، قبل صرف المبالغ المنصوص عليها في الاتفاقيات.

وختم الرئيس أن التلميحات التشكيكية الخاصة بنواب الرئيس، فهي غير صحيحة، الغرض منه سياسوي، لأن نائب الرئيس الحالي لم يصبح رئيسا للجمعية المذكورة في المقال، إلا في سنة 2020 ومبلغ الاتفاقية لم يصرف بعد خلال هده السنة والاتفاقية منجزة منذ 2018.

ي.ق