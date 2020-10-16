بلاغ تضامني من هيئة المحامين بالبيضاء مع بوعشرين

نشرت هيئة المحامين بالبيضاء، بلاغا تضامنيا مع النقيب عبد اللطيف بوعشرين، بعد انعقاد مجلس الهيئة، أول أمس (الأربعاء).

وجاء في البيان، أنه “بعد اطلاعه على ما دأبت على نشره بعض المواقع الالكترونية، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، من تعريض بعدة محامين وتشهير بهم وتناولهم صوتا وصورة وكتابة، بالقذف والإهانة واستهداف سمعتهم والافتراء عليهم في حياتهم الخاصة، وفي ممارستهم المهنية … ونظرا لكون هذه التصرفات الطائشة تكررت وطالت رموز مهنية بمن فيهم نقباء ممارسون وسابقون، بمن فيهم النقيب عبد اللطيف بوعشرين، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب … فإن مجلس الهيئة، يعلن شجبه لهذه الممارسات غير المقبولة، والتي تمس بالحق في الدفاع والحق في المحاكمة العادلة، واستقلال وحرية مهنة المحاماة”.

وأضاف البلاغ، أن المجلس يعلن “تضامنه المطلق مع المحامين ضحايا هذه الهجمات الإعلامية التشهيرية … وتجنده للتصدي لكل ما يمس بالاحترام الضروري لرسالة الدفاع ومهامه السامية”، داعيا “السلطات العمومية لضمان قيام المحامين بمهامهم القانونية دون الخضوع لأي ضغط أو إكراه أو ترهيب”.