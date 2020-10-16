الصيادلة ينتفضون على وزير الصحة

انتفضت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب في وجه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، احتجاجا على إقصائها من اتفاقية الشراكة بين الوزارة والفدرالية الوطنية للصحة، التي تأسست أياما قليلة قبل توقيع الاتفاقية يوم 22 شتنبر الماضي. واحتجت الكنفدرالية على ما اعتبرته تهميشا للتمثيليات المهنية للصيادلة، وإصرار الوزير على تجاهل تمثيليات القطاع، واختيار إطار للحديث باسم المنظومة الصحية في غياب للصيادلة، والتوقيع معه على اتفاقية شراكة.

واستنكر محمد الحبابي، رئيس الكنفدرالية، موقف الوزير الذي يصر، منذ تعيينه على رأس الوزارة، على إغلاق باب الحوار مع الصيادلة. وأكد الحبابي في حديث مع «الصباح» أن الكنفدرالية ما فتئت تمد يدها من أجل التشاور والتنسيق، مع الوزارة، إلا أنها ظلت تتجاهل كل النداءات، بل إن الوزير أصر في برنامج مباشر على الأثير، على التصريح بأن تمثيلية هيأة الصيادلة غير شرعية، في تبريره لعدم استقبال أي تمثيلية لهم. ووصف رئيس الكنفدرالية الوضع الذي تعيشه الوزارة، بالانتكاسة غير المسبوقة، مؤكدا عدم اعتراف الصيادلة بالاتفاقية الموقعة مع الفدرالية الوطنية للصحة، شكلا ومضمونا، لأنها لم تضم أي تمثيلية وطنية للصيادلة، معلنا أن قراراتها أو توصياتها ستكون غير ملزمة للصيدليات الوطنية العاملة في القطاع الخاص.

ب. ب