رونالدو يهرب من الحجر 

ذكرت الصحافة الإيطالية والبرتغالية، أن كريستيانو رونالدو، نجم جوفنتوس، هرب من الفندق الذي كان من المفروض أن يقضي فيه فترة الحجر الصحي، في اتجاه تورينو، معقل فريقه الحالي، عبر طائرة خاصة.

وأوضحت الصحافة نفسها أن رونالدو، البالغ من العمر 35 سنة، التزم بالبقاء بالفندق الذي أقام فيه منتخب البرتغال، بمنطقة أواريس، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، لكنه غير رأيه في آخر لحظة، وفضل قضاء الحجر بتورينو، للعودة سريعا إلى تداريب جوفنتوس، الذي تنتظره مباريات هامة في المرحلة المقبلة.

واستقبلت سيارة إسعاف رونالدو في تورينو، على أن يتجه نحو منزله الخاص لقضاء فترة العلاج.

وذكرت الصحافة ذاتها أن رونالدو معرض للمتابعة، إذا ثبت أنه قرر بنفسه الرحيل، دون استشارة أو طلب رسمي مقدم للسلطات الصحية بالبرتغال.

العقيد درغام