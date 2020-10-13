صندوق النقد الدولي يحذر من سيناريوهات سيئة للاقتصاد العالمي

يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود بنسبة 4,4% هذا العام، لكن حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بوباء كوفيد-19 دفعت المؤسسة إلى التفكير في أسوأ السيناريوهات.

ففي أحدث تقرير لها عن التوقعات العالمية صدر الثلاثاء، يفترض اقتصاديو المؤسسة أنه من الصعب السيطرة على الفيروس.

كما يفترضون أنه في 2021 ، “كان التقدم على جميع جبهات مكافحة الفيروس أبطأ مما كان متوقعا، بما في ذلك التقدم في وضع لقاحات وعلاجات والالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار الفيروس”.

ومن ثم، يؤدي هذا إلى تدهور النشاط في القطاعات الاقتصادية، حيث يكون الاتصال ضروريا مثل المطاعم، مع تداعيات محتملة على قطاعات أخرى من الاقتصاد.

نتيجة لذلك، ومقارنة بالسيناريو الأساسي، سوف يتفاقم الركود العالمي. ففي عام 2021، سيتبلغ نسبة النمو نحو 2,2% فقط مقابل 5,2% مقدرة في السيناريو المرجعي.