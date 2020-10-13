الفردوس يستقبل وفدا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين

التقى عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، بوفد من الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، يتقدمهم رئيس الجمعية عبد المنعم دلمي، بالإضافة إلى أحمد الشرعي، الرئيس الشرفي، والرئيس المنتدب المختار لغزيوي، صباح اليوم الثلاثاء.

وتدارس لقاء وفد الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين مع الوزير الفردوس وضعية قطاع الصحافة، ولم يفت الوفد أن يتقدم للوزير بالشكر على الاهتمام بالمشاكل التي تعاني منها المقاولات الإعلامية وقطاع الصحافة عموما، وكذا على الدعم الذي وفره خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتضمن اللقاء أيضا محادثات حول الآفاق المستقبلية وعلى سبل التعاون لما فيه خير الصحافة والصحافيين وإنعاش وتطوير المقاولات الإعلامية.