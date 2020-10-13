عزيز سعد الله في ذمة الله

توفي يومه الثلاثاء، الممثل المغربي الكبير عزيز سعد الله، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 سنة.

ويعتبر، الفنان الراحل من بين الفنانين المغاربة الكبار, مؤلف وممثل ومخرج مسرحي وسينمائي من مواليد الدار البيضاء سنة 1950، إذ قدم الكثير من الأعمال الناجحة سواء في المسرح (سعدك يا مسعود -النخوة على لخوا – خلي بالك من مدام – برق ماتقشع – كوسطة يا وطن) أو في السينما (ساعي البريد – عرس الآخرين – بيضاوة – نامبر وان) وفي التلفزيون حيث قدم وكتب العديد من الأفلام ومن بين أعماله (السلسلة الكوميدية تلفزيون ثلاثة – كاريكاتير – صور ضاحكة – مـواقـف – لالة فاطمة لثلاث مواسم)، كما نال جائزة أفضل ممثل في مهرجان مونتريال ومهرجان باستيا بفرنسا.