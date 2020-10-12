الرصد الوبائي ليوم الاثنين … 1357 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2091 حالة شفاء، و31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 153 ألف و761 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 129 ألف و498 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2636 حالة.

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