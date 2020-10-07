نصائح بعد جلسات الليزر

يؤكد الأطباء أنه بعد الخضوع للعلاج بواسطة أشعة الليزر ينبغي اتباع عدة نصائح ومنها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وتجنب لمس البشرة في منطقة العلاج، إلى جانب وضع كريمات مهدئة.

وينصح بتفادي التردد على القاعات الرياضية بعد الحصص الأولى من العلاج بواسطة الليزر، وأماكن المعالجة البخارية مثل حمامات البخار، والسونا، والجاكوزي.

ومن بين النصائح، التي يقدمها الأطباء تجنب حمامات السباحة وتجنب جميع أشكال الممارسات الرياضية، كما أنه يمكن تقشير البشرة بعد 4 أو 5 أيام من العلاج للتخلص من الجلد الميت، وتجنب التقشير الكيميائي. ولابد من وضع كريم واق من الشمس على كل مناطق العلاج بالليزر وليس الوجه فقط، إضافة إلى الحرص على عدم التأخر عن موعد الجلسات.

وحين يتعلق الأمر بالعلاج بواسطة الليزر للتخلص من الشعر، فإنه لا ينصح بوضع مستحضرات التجميل بعده, ويجب ترك الوجه نظيفا، خاصة أن مستحضرات التجميل قوية التغطية من كريمات الأساس، ومستحضرات إخفاء عيوب البشرة، وستؤدي إلى إغلاق المسام، كما أن البصيلات ستكون أكثر استجابة للمهيجات، فتتسبب في تلف البشرة.

ومن جهة أخرى، يمكن وضع المرطبات بعد الليزر، أو كريمات للتقليل من الاحمرار، مع تجنب الصابون والمنظفات القاسية على البشرة، ضرورة استخدام مناشف نظيفة، كما يجب تجنب العطور، ومزيلات التعرق، وأي منتجات معطرة بعد جلسة الليزر الأولى.

أمينة كندي